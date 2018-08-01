Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановская кардинально изменила образ

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Популярная певица и актриса, а также экс-солистка «золотого» состава «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановская решилась на очередную смену своего имидже. Поклонники были шокированы, когда у знаменитости увидели короткую стрижку и молодежные наряды.

36-летняя Надежда Мейхер-Грановская поразила своих поклонников необычным для молодежным стилем. Подписчики в Instagram были удивлены, когда на артистке вместо женственных платьев увидели молодежные брюки и чокер на шее. Также поклонники пришли в восторг от новой прически артистки.

В комментариях пользователи Сети указали, что с короткими волосами Надежда выглядит значительно моложе. В целом поклонники с восторгом отнеслись к новому образу матери троих детей.