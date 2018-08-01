Звезда клипов Алексея Воробьева будет бороться с раком в сериале

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Об этом стало известно, когда Полина Максимова пришла на съемки сериала «Деффчонки» лысой.

Оказалось, что звезда клипов Алексея Воробьева будет бороться с раком в рамках нового проекта. Полина Максимова будет играть роль онкобольной девушки, которая, победив онкоболезнь, разочаруется в жизни и окружающих ее людях.

Снимать новый проект будет Максим Свешников. Актрису в сериале по сюжету бросит молодой человек, который встречался с ней из-за жалости. Также предательство будет и от родной сестры девушки, которая хорошо зарабатывала на пожертвованиях, когда та болела. Полине Максимовой в сериале предстоит обрести новый смысл жизни и завести иной круг близких людей.

Зрители не привыкли видеть актрису в серьезных ролях. Получится ли у нее хорошо сыграть эту роль – пока непонятно.

Девушка часто снимается в клипах Алексея Воробьева и создает образ взбалмошной и сумасшедшей женщины, о чем говорит ее роль в видеоработе артиста «Сумасшедшая». Она отлично сыграла предназначенную ей роль и стала узнаваемой среди российских зрителей.