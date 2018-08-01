«Жажда денег и пиара»: Супруги Краско дали «покопаться в грязном белье» всей стране

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Отсутствие денег и славы вынудило 87-летнего Ивана Краско и его 27-летнюю супругу Наталью прийти на Первый канал за очередным скандалом.

Как стало известно, недавно на федеральном канале супруги Краско дали «покопаться в грязном белье» всей стране в программе «На самом деле». Дело в том, что, по словам друзей семьи, у пары на данный момент есть «жажда денег и пиара», поэтому они решили пополнить свой семейный бюджет новой нелепой историей.

В программе на этот раз выяснилось, что у Краско есть ребенок от актрисы Дарьи Горшковой. По мнению артистки, она забеременела от Ивана еще до того, как он состоял в браке с Паль. Женщина хотела это сделать демонстративно перед новой супругой Краско, вскрыть конверт и ошарашить результатом.

Оказалось, что это был чистой воды блеф. Никакого отношения к рождению дочери Иван не имеет, а артистка попросту это все выдумала – конверт с результатом теста на отцовство казался пустой.

Непонятно, как в это можно было поверить паре «неравного брака». Такой тест можно сделать только при согласии двух сторон или решению суда, а, по словам Ивана Краско, он такого разрешения не давал и суда никакого не было.

Такая актерская труппа на шоу навеивает только одну мысль: актер попросту пытается заработать на жизнь, поэтому и выставляет «грязное белье» напоказ всей стране. Ни он, ни его супруга не зарабатывают приличных денег для нормального существования, а такие проекты дают возможность подзаработать – правда, в ущерб своей репутации.

Зрители уверены, что скоро появится новая история, в которой будет фигурировать артист – и опять же, не совсем приятного содержания.