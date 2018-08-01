Жена Мурата Насырова не верит в смерть мужа

Вчера, 23:15

Наталья Бойко рассказала о загадочной смерти гражданского супруга Мурата.

Жизнь Мурата Насырова оборвалась в 2007 году, после чего его неофициальная жена и дети остались одни. Трагедия сильно повлияла на женщину – она до сих пор не может поверить в смерть мужа. Известно, что пара должна была незадолго до смерти певца пожениться. Но не суждено – теперь Наталья с болью в сердце вспоминает о том, чем занимался Насыров, и до сих пор хранит все, что с ним было связано.

Студия Мурата – главное, что осталось от него. Бойко говорит, что она, находясь в квартире, не смогла долго заходить в комнату, переоборудованную специально под деятельность мужа. Наконец-то она смогла понять, что так жить нельзя, и начала оживлять его деятельность – в студии теперь работают его друзья-музыканты.

Загадочная смерть вызвала резонанс в обществе, и многие поклонники певца выдвигают разные версии. Но Наталья утверждает, что это несчастный случай и загадки тут нет, поскольку он еще за день до гибели рассказывал о будущей свадьбе и наряде для своей возлюбленной.

Дети певца пошли по стопам отца и освоили музыкальные инструменты. Они стараются не забывать о папе и приезжают к нему на могилу.

Друзья до сих пор не оставляют семью своего друга Насырова, стараются помогать как финансово, так и морально. Они считают, что таких искренних людей больше не бывает.