И снова провал: Криптовалюта от Бузовой оказалась никому не нужной

Сегодня, 08:43

Певица даже не собрала нормальную команду, решив в очередной раз поддержать интерес к своей персоне, считают эксперты.

Сегодня, 1 августа, 04:00 по МСК стартовал второй этап сбора средств на криптовалюту от Бузовой, и снова певицу ждал провал. Дело в том, что первый этап сбора денег на бузкоин оказался максимально провальным, криптовалюта оказалась никому не нужной.

Ольга Бузова решила собрать за месяц 210 миллионов долларов для запуска собственной криптовалюты, но фанаты творчества певицы пожертвовали только 0,1%. Вторая волна инвестиций должна была спасти ситуацию, но и этого не случилось.

Смысл проекта Buzar Ольги Бузовой состоял в том, что она планировала создать специальную платформу, на которой пользователи могли покупать товары, отправлять друг другу деньги, общаться, искать работу, создавать свои интернет-магазины и так далее. Бузова со своими разработчиками имели очень много амбиций и хотели даже «переплюнуть» Facebook. Основной же должна стать криптовалюта бузкоин, которую продают за 1 цент.

Продажа бузкоина началась 18 апреля и закончилась 17 мая. Фанаты Бузовой купили у неё криптовалюты на 193 тысячи долларов, но певица запросила целых 210 миллионов долларов.

Основной этап начался сегодня, за это время Бузовой удалось собрать ещё больше 20 тысяч долларов. Такой низкий результат даёт понять, что у бузкоинов и проекта Buzar совсем нет будущего. Ничего, кроме шума и обещаний, разработчикам добиться не удалось.

Дело в том, что Бузова с командой не объяснили все функции и смысл проекта Buzar. Кроме того, основная аудитория певицы – это дети, которые в силу своего возраста являются неплатежеспособными, считают эксперты. Кроме того, у Бузовой нет даже команды, разбирающейся в криптовалютах.

Видимо, Бузова решила использовать свою популярность для создания бузкоинов, но это не значит, что её аудитории это нужно и интересно.