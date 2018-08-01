Поклонники потребовали у Максима Галкина высказаться о пенсионной реформе

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Судя по публикациям в соцсети, двухмесячные итальянские каникулы для звездного семейства были незабываемыми. Однако, преданные поклонники не дают расслабиться артисту и просят поскорее включиться в обсуждение насущных проблем.

На протяжении нескольких недель Максим радовал поклонников фото и видео материалами отпускной жизни. Умиленные фанаты привычно наблюдали недоступный для них «пятизвёздочный» отдых. Хотя все было привычно: резвящиеся дети Галкина и Пугачевой, море, пляжи и рестораны. Поклонники звездной пары потребовали у Максима высказаться на злободневную тему пенсионной реформы. Некоторые ставили вопрос ребром: «Вы за или против?». В комментариях вместо привычных комплиментов появились остросоциальные реплики.

Некоторые подписчики отмечали, что подавляющему большинству россиян такие двухмесячные каникулы, мягко говоря, не по карману, а самые отчаянные критики в качестве решающего аргумента обратили внимание на белозубые улыбки Галкина и Пугачевой, заметив, что «с нашими гнилыми зубами нас даже на порог Европы не пустят». Впрочем, преданные почитатели эти выпады с готовностью парировали стандартной фразой: «Зависть – плохое чувство!».