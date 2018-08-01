Бывшая солистка Hi-Fi готовится стать мамой

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Таня Терешина беременна от своего, пока еще, гражданского мужа Олега. Больше всего интересному положению певицы рада ее первая дочь Арис.

Уже около 5 месяцев бывшая солистка поп-группы Hi-Fi готовится стать мамой. Рожать Терешиной примерно через 4 месяца, однако сначала она планирует сыграть свадьбу с отцом будущего ребенка, бизнесменом Олегом. Таня до последнего скрывала беременность от дочки Арис, больше всего на свете мечтавшей о маленькой сестричке или братике. Однако заметно округлившийся живот скрыть не так легко, поэтому об интересном положении Терешиной теперь знают все.

Свадьба экс-солистки Hi-Fi отгремит в сентябре. Медовый месяц будущие супруги с Арис планируют провести во Франции или Италии.

Ранее у Тани Терешиной был неудачный опыт семейных отношений с телеведущим Славой Никитиным, как раз таки и являющимся отцом Арис.

В ходе предыдущей беседы с прессой певица с пикантными подробностями рассказала, как она решилась во второй раз стать мамой. По словам поп-звезды, между ней и Олегом возникла невероятно сильная страсть, которую нужно было срочно закрепить.