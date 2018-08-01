«Вещи напрокат»: Боня не снимает бирки с одежды

Сегодня, 08:40

Виной жарких дискуссий по поводу гардероба Виктории Бони в интернете стал снимок, добавленный звездой в сеть.

Судя по снимку, попавшему в сеть, некоторые пользователи решили, что Виктория Боня берет вещи напрокат. Девушка выложила фото, на котором позирует в очень дорогой одежде, а на юбке красуется необрезанная этикетка. Пользователи предположили, что она не снимает бирки с одежды.

Звезда похвасталась, что на ней надето одежды более, чем на 10 миллионов. Известно, что только майка Виктории обошлась ей в несколько десятков тысяч рублей. И не странно – ведь ее жених миллиардер Пьер Андюран, который позволяет девушке покупать любые вещи за невероятные деньги.

Видимо, желание показать свое нынешнее материальное состояние у Виктории превыше здравого рассудка – она, не стесняясь, постоянно демонстрирует свои покупки, поездки, чем вызывает гнев у многих пользователей, которые считают ее содержанкой.