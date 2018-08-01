Унизила честь и достоинство: Бывшая жена Джонни Деппа дважды била его по лицу

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Популярный голливудский актер Джонни Депп обвиняет бывшую жену актрису Эмбер Херд в том, что она дважды ударила его по лицу. В судебных документах говорится, что Херд унизила честь и достоинство знаменитого актера.

Судебные документы, поданные адвокатами Джонни Деппа, утверждают, что актер в апреле 2016 года прибыл на два часа с опозданием на празднование дня рождения своей супруги Эмбер Херд. Сообщается, что 32-летняя актриса устроила Деппу скандал и стала критиковать актера за опоздание. Документы также уточняют, что Депп не был пьян или под действием наркотиков, в то время как госпожа Херд из-за алкоголя стала агрессивной и дважды ударила Деппа по лицу.

Джонни Депп вынужден был защищаться от агрессивной супруги, а потому стал скручивать руки девушки и просить её остановиться. Кроме того, актер написал заявление о клевете, в ответ Эмбер Херд, которая утверждала, что Депп жестоко напал на нее в квартире в Лос-Анджелесе.