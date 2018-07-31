«Чей ребенок?»: Фанатов смутила внешность сына Королевой и Тарзана

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Поклонники долго спорили, на кого же больше похож мальчик.

На днях Тарзан, муж Наташи Королевой и самый знаменитый российский стриптизер, выложил в свой аккаунт Instagram фото с сыном Архипом. Поклонники артиста тут же подметили поразительное сходство сына с Сергеем, однако, позже мнения разделились, внешность сына Королевой и Тарзана подверглась ярым спорам фанатов, чей же Архип больше ребенок, Наташин или все-таки Сергея.

«Взгляд Наташин!», «Как похожи!Здорово!», «А сынулька копия Наташа)», «Сынок копия Папа», «Так на маму похож» - спорили поклонники под фотографией. Однако, к единому мнению они так и не пришли. Многие все-таки считают, что Королевой в Архипе больше, а некоторые думают, что он копия Сергея.

Наташа Королева и Тарзан женаты с 2003 года. Их сын Архип в 2016 году уехал в США на учебу, так как российская система образования пришлась не по нраву и ему, и его маме, а больше смутила мальчика, так как его самооценка неуклонно падала. По ее словам, ребенок не может успевать все предметы знать сразу, так как он индивидуальность, потому Архип отправился за океан за знаниями.