Лена Миро: У Алисы Аршавиной маленькое сердце

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В своем микроблоге девушка раскритиковала нынешнюю жену футболиста Аршавина и сообщила, что она неуверенная в себе женщина.

Лена Миро ведет свой микроблог в интернете и высказывает там мысли насчет каких-либо событий или же людей. В этот раз ее целью стала жена Андрея Аршавина, Алиса. Она считает, что на самом деле скандальная жена знаменитого футболиста всего лишь маленькая, неуверенная в себе женщина. По ее словам, в сердце Алисы Аршавиной очень мало места и она стремится замкнуть мир своего мужа только на себе и будущих детях. Но так не бывает и футболист очень часто изменяет своей супруге, от чего та еще больше замыкается. К сожалению, этот круг практически невозможно разорвать. И, по словам Миро, оттого она и говорит, что дети от бывшей жены Юлии Барановской не нужны Аршавину. Она прежде всего убеждает в этом себя, а не кого-то другого и старается убедить окружающих, что она успешная женщина, хотя в свои 36 лет и выглядит на 50. Елена обращается к своим читателям и просит их быть не такими озлобленными на мир, чтобы оставаться молодыми и изнутри и снаружи. И, если все-таки маленькое сердце принимает слишком мало в себя людей для любви, то стоит расширять его границы, чтобы дарить окружающим тепло, а не обжигающий холод.