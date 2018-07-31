«За дочь!»: Михеева получила от Лепса удар микрофоном за провокацию

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Журналистка хотела сделать «Острый репортаж» для «Вечернего Урганта». Инцидент произошел в Баку на фестивале «Жара», но директор певца Владимир Урюпин отрицает информацию.

Алла Михеева получила от Григория Лепса удар микрофоном за провокацию, которая касалась семьи певца. Оказывается, за дочь музыкант готов пойти в бой. Журналистка спросила, сколько Лепс заплатил за поступление своего ребенка в престижный вуз, а после принялась комментировать внешность звездного отпрыска. Такой провокации слабонервный певец не выдержал, выхватил микрофон и зарядил им прямо по Михеевой.

Ролик пробыл в сети несколько минут, после его удалили и автор видео не намерен его отдавать на обозрение. Тем не менее, Владимир Урюпин заявляет, что подобной выходки со стороны его подопечного на «Жаре» не наблюдалось. Сама Алла не комментирует ситуацию, возможно, ролик удалили, чтобы не портить отношение с уважаемым Григорием Лепсом. Его нрав известен всем, но до драки музыканта надо еще довести.