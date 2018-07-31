Экс-министр Михаил Абызов и самая красивая стюардесса станут родителями

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Стало известно, что Валентина Григорьева находится на шестом месяце беременности. Это будет ее первенец и четвертый ребенок Абызова. Сейчас они отдыхают в Тоскане.

Об отношениях пары стало известно в мае 2018 года, на тот момент они встречались уже два года. 45-летний экс-министр и 28-летняя стюардесса бизнес-класса познакомились в Instagram уже после развода политика с первой женой Екатериной Абызовой. У бизнесмена есть двое сыновей и дочь. С ними, как и с Екатериной, у Валентины сложились дружеские отношения – они часто отдыхают вместе.

Валентина считалась самой красивой стюардессой России, однако после того, как у нее завязались отношения с Абызовым, она ставила работу. Примечательно, что девушка приходится родной сестрой модели «Victoria's Secret» Кати Григорьевой. Сам экс-министр открытого правительства входит в список богатейших людей РФ - на его счету 600 миллионов долларов.