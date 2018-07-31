Бесконечный отдых жены Дмитрия Пескова привел поклонников в бешенство

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Пристально наблюдая за жизнью Татьяны Навки с помощью соцсетей, поклонники все чаще задаются вопросом: когда же работает жена пресс-секретаря Владимира Путина.

«Не жизнь, а малина!» - поражаются подписчики страницы бывшей фигуристки. Действительно, редкая публикация супруги Дмитрия Пескова обходится без демонстрации пляжного или отельного отдыха, посещения светских мероприятий или концертов и прочего праздного времяпрепровождения. Почитатели заметили, что только за последний месяц Навка успела посетить «Славянский базар» в Витебске, концерт Бейонсе на Лазурном берегу и фестиваль «Жара» в Баку. Такая откровенная демонстрация безделья привела поклонников в бешенство. Все чаще комментаторы вместо дежурных комплиментов отпускают резкие критические замечания относительно бесконечного отдыха Татьяны. Многих стали интересовать вопросы о доходах жены Дмитрия Пескова, которые позволяют вести подобное беззаботное существование. Отдельные подписчики ставят под сомнение сам брак Пескова и Навки, называя его «сделкой».