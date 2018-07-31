Юлия Снигирь ответила всем, кто беспокоится о ее худобе

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35-летняя красавица-актриса два года назад стала мамой. Однако сейчас она больше смахивает на девочку-подростка, чем на взрослую девушку. Поклонники осуждают ее, что и вызвало у актрисы желание наконец всем «закрыть рот».

Юлия Снигирь ответила всем своим подписчикам, кто беспокоится о ее чрезмерной худобе, в социальных сетях. «Каждому комфортно и красиво в своем весе» - сообщила она, добавив, что «так получилось». Девушка попыталась всех успокоить, якобы она на правильном питании, вовсе не за диеты, а за здоровье. Фанаты в комментариях тут же стали ее защищать от хейтеров, говоря, что у всех свои идеалы, каждому живется, как хочется.

Снигирь начала карьеру актрисы еще в 2006 году с клипа «Зверей» «До скорой встречи». Потом ее стали пробовать на роли в кино и сериалах. Нельзя отметить, что она даже успела покорить Голливуд, играя с самим Брюсом Уиллисом в «Крепком орешке». Также попробовала себя в «Отмороженных». В этом году она появилась в роли фильма «Кровавая барыня», играя помещицу Дарью Салтыкову.

В личной жизни у нее все хорошо: ее гражданский муж, актер Евгений Цыганов ушел из семьи, где семеро детей, от которого Юлия и родила своего первенца – Федора.