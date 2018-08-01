У нее нет вкуса!: Джессика Симпсон продолжает шокировать поклонников

Сегодня, 06:30

Певица всегда выглядела странно, однако с недавних пор пошла по наклонной: с каждым появлением на сцене ее наряды выглядят все более вызывающе и удручающе.

Хотя Джессику Симпсон всегда ругали за странный выбор нарядов, во время третьей беременности ее пристрастия в одежде перестали вписываться в рамки разумного. Так одеваться может лишь человек, не любующийся собой в зеркале, либо желающий даже самыми унизительными способами привлечь внимание общественности к своей персоне, либо личность с помутившимся рассудком.

Недавно Джессика Симпсон в очередной раз доказала поклонникам, что у нее нет вкуса. В аэропорту Лос-Анджелеса папарацци подловили певицу с супругом Эриком Джонсоном накануне их вылета на отдых. Однако даже сияющие от счастья лица звездной пары не смогли отвлечь внимание поклонников и фотографов от нелепого внешнего вида женщины. Звезда явно перестала себя контролировать, и продолжает шокировать поклонников своим видом: 38-летняя певица нарядилась в мини-ночнушку с леопардовым принтом, странный жакет-рубашку в крупную клетку, более подходящий для домашних посиделок, крупные очки, которые скрывали большую часть лица Джессики, добила образ босоножками с желтыми ремешками и черной сумкой-мешком. Более того, ее пиджак был украшен вышивкой пайетками и стразами, а сама женщина вся была увешана золотыми драгоценностями.