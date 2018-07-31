«У него 60 сантиметров»: Олеся Малибу рассказала о размере главного достоинства Кирилла Терёшина

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На странице Кирилла Терёшина в Instagram появилась публикация, на которой его невеста выяснила размер рук-базук и главного достоинства парня.

На видео видно, как Олеся Малибу одета в свадебное платье, и, вероятно, пара находится в салоне, где пытается подобрать костюм для Кирилла. У девушки в руках сантиметр и она должна снять мерки. Однако начинает она это со штанов, опуская линейку почти до пола. В итоге девушка озвучила результат: «У него 61 сантиметр». После этого Олеся решила рассказать подписчикам о размере рук Терёшина. Если раньше они были 37 сантиметров, то сейчас обхват составил 60 сантиметров.

[media=https://www.instagram.com/p/Bl5ihjTFxIBHX10ChL7O4X5BGtjzS5cQS0Bp-M0/?taken-by=freak_slacker_official]

Подписчики не оценили видео интернет-знаменитостей. Многим не понравился юмор, а другие просили одного: «Только не размножайтесь». Фанаты также остались недовольны свадебным платьем Олеси. Очень глубокое декольте показалось подписчиком развратным