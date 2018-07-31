Полина Диброва поразила поклонников своими веснушками

Сегодня, 19:00

Модель решила побаловать поклонников и опубликовала несколько фотографий в домашнем стиле без макияжа. Оказалось, что Полина много лет прятала от фанатов веснушки под слоем тонального крема.

29-летняя Мисс Россия 2017 отдыхает с тремя детьми и 59-летним мужем Дмитрием Дибровым в солнечной Испании. Полина публикует в своём Instagram-аккаунте фото с морского побережья Барселоны, но даже на пляж девушка красилась как на светское мероприятие. В качестве разнообразия мама троих сыновей решила показаться поклонникам только после душа. Девушка замотала влажные волосы полотенцем и была одета в простой чёрный топ и голубые клетчатые шорты. Под постом девушка рассказала о своей любви к крепкому кофе и горькому шоколаду. По словам Полины, такая смесь действует на неё как рюмка текилы: она начинает скакать, танцевать и смеяться.

Поклонники заметили интересную деталь на фото. Оказалось, что у звезды телесериала «Беременные» на лице есть веснушки, которые она постоянно прятала под слоем макияжа. Комментаторов поразила естественная красота Полины: «вы такая милашка с этими веснушками», «почаще бы видеть вашу естественность», «красотка, ничего не скажешь», «вам не 29, вам 19». Но не всем понравилось, что всегда одетая с иголочки актриса публикует фотографии в домашнем стиле. Поклонники призвали девушку не разрушать образ «идеальной красотки».