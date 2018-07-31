«Дочь скоро не узнает»: Александру Шеву умоляют перестать уродовать себя

Сегодня, 18:04

«Обезьяний геморрой», именно такими и еще более нелестными эпитетами награждают поклонники участницу «Дома-2» из-за ее новых модификаций губ и лица. Несмотря на шок, ролик в Instagram оценили больше 12 тысяч подписчиков.

Поклонники умоляют Александру Шеву из «Дома-2» перестать уродовать себя различными уколами, поскольку ее скоро дочь не узнает. В плане критики фанаты как всегда на высоте, называя современные уколы красоты «обезьяним геморроем», саму теледиву «губошлепом», а ее губы «лепешками». Судя по результату, Александра явно перешла любые разумные границы, ведь она и так молода и красива.

Пока одни из «Дома-2» уродуют себя уколами, другие сидят на диетах и делятся победами в Instagram.

Так, Саша Черно поведала, что ей удалось похудеть на 17 килограммов, несмотря на злые языки и постоянные оскорбления со стороны домочадцев и публики.