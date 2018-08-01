«В России звездопад!»: DJ Smash поддержал флешмоб «Падающие звезды»

Сегодня, 05:30

Фанаты ждут ответ от Тимати, Егора Крида и других знаменитостей. В Instagram фотографию музыканта оценили больше 15 тысяч подписчиков.

В России может начаться настоящий звездопад, который коснется самых популярных и знаменитых представителей шоубиза. DJ Smash поддержал флешмоб «Падающие звезды» и передал эстафету свои друзьям, а они у него ну очень знаменитые. Так интересные фотографии стоит ждать от Тимати, Егора Крида, Виктории Лопыревой и DJ Vengerov.

Поклонники шутят, что можно попробовать загадать желание, ведь падают звезды и нет разницы, на небе или на Земле, ведь в двух случаях явление действительно редкое. На забавном снимке DJ Smash лежит у трапа самолета, будто только что лицом вниз съехал со ступенек лайнера.