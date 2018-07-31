«Только бикини!»: Невеста олигарха Доронина хвастается стройными формами

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Кристина Романова сделала пляжную фотосессию, чем покорила поклонников в Instagram. Чего только стоят ноги, пресс и ягодицы модели, не говоря уже о чертах лица и красоте душевной.

Кристина Романова, невеста знаменитого олигарха Владислава Доронина, хвастается своими стройными формами. Действительно, с такой фигурой модели суждено носить только бикини и ничего более. Девушка показала кадры с пляжной фотосессии, где она позирует в купальниках разного фасона и все они сидят на подтянутом теле безупречно.

Владислав Доронин славится своим вкусом выбора невесты, ведь в его сердце побывала даже Наоми Кэмпбелл. Сейчас «черная пантера» встречается с рэпером Скептой и, кажется, она беременна уже на приличном сроке. Музыкант опубликовал снимок ребенка в утробе, сделанном при осмотре на УЗИ. Доронин вряд ли будет ревностно оценивать новость, поскольку Кристина уже родила ему дочь, хотя они особо не распространяются на эту тему и стараются вместе не дразнить папарацци.