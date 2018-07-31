Сегодня, 17:12

Она возмущена тем, что рэпер не разрешает супруге прогулки с подругами. Свое мнение ведущая «Орла и решки» опубликовала в Instagram.

Натали Неведрова завидует смирению жены Джигана, о чем честно рассказала поклонникам в Instagram. Ведущая не может понять и разделить подобный устав в семейной жизни, ведь у нее с супругом все гораздо проще, но осуждений у нее нет.

Натали Неведрова пишет: «Я могу лишь завидовать ее смирению и, возможно, мудрости… мы смогли дойти до доверия высочайшего уровня, что позволяет нам быть вместе чаще на расстоянии… у него есть другая «любимая» и зовут ее работа. И у меня есть она. Мы радуемся, когда пересекаемся дома. И радуемся победам друг друга, поддерживаем в поражениях… Все что я могу: это способствовать его развитию, а не гасить, как делают многие. Не могу сказать, что наши отношения с мужем простые. Мы чаще не видимся, чем видимся… Я выбирала человека, в которого поверю. И нашла его, точнее он меня…». Поклонники поддерживают теледиву во взглядах.