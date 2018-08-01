Елена Ваенга унизила Монеточку вслед за Земфирой и Арбениной

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Ветераны российской эстрады не могут простить начинающим артистам их стремительную популярность и признание молодежи, ведь состоявшиеся звезды карабкались на вершину славы тяжким трудом, преодолевая трудности и падения.

Уже несколько звезд самых разных жанров начали активно критиковать начинающих артистов, чье творчество успело завоевать широкую любовь молодой аудитории. Недавно Земфира поделилась своим неприятным впечатлением о творчестве Монеточки и Гречки после их удачного начала, на самом пике признания: «Гречка очень плоха. Ужасные голос и внешность. Монеточка отличные тексты! Нормально выглядит, но голос омерзительный».

Скандал вокруг «звезд соцсетей» продолжался несколько дней. Вскоре на сторону Земфиры встала солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина: «Гречка бездарна, а вокал Монеточки ужасен».

Вслед за Земфирой и Арбениной «поддержать» молодых исполнительниц решила лауреат премий «Шансон года». Правда здесь Гречке посчастливилось, и основной удар на себя от Ваенги приняла Монеточка. В чужом Instagram под роликом с выступлением девушки на «VK Fest» в своем резком комментарии о творчестве певицы она сильно унизила Монеточку: «Какая же чудовищная… А „все“ как с катушек, даже те, у кого со вкусом и мозгами в порядке. Жесть».

Судя по всему, 41-летней звезде шансона сложно принять спад интереса аудитории к этому жанру, и она решила защищать свое творчество таким странным способом.