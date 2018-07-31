«Куда ведут эти рельсы?»: Поклонникам Волочковой надоели ее кривые ноги

Сегодня, 15:40

Почитатели балерины уже сами поражаются своему терпению. Неудивительно, ведь добрую половину публикаций на своей странице в соцсети, Анастасия посвящает своим многострадальным ногам.

Многие сердобольные подписчики Волочковой раньше с пониманием относились к подобным снимкам. Практически ежедневно они наблюдают истерзанные профессиональной деформацией конечности, искривленные пальцы и застывшие вытянутые стопы. Но, похоже, даже самым терпеливым фанатам это надоело. Все чаще в комментариях можно увидеть язвительные замечания относительно банальной неухоженности ног артистки балета.

Поклонники удивляются: редкий пост Анастасии обходится без велеречивых рассуждений о красоте, рекламы бьюти-салонов, а «у самой на ногтях чудовищного цвета лак!». Дошло до того, что одна подписчица заявила о нежелании своей дочери идти «в балерины», так как она с ужасом увидела кривые ноги своего кумира. Некоторые ценители изящной словесности подвергают уничижительной критике стилистику публикаций и предлагают балерине воспользоваться услугами профессионального лингвиста. Мнение большинства фанатов кратко выразил один из комментаторов, иронично поинтересовавшись: «Ну, и куда ведут эти рельсы?».