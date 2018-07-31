Сегодня, 15:12

Поклонницы нашли сходство между звездами. Снимок появился в Instagram певца, где всего за час собрал больше 12 тысяч лайков.

Дима Билан «пристроился» к Фредди Меркьюри в Питере, а точнее к его фигуре, установленной возле одного из популярных баров. Снимок сопровождает комментарий: «Из недалекого прошлого, просто проходил мимо... вчера отгремел, иначе и не скажешь, концерт в Симферополе - было архи круто и полный аншлаг! Сегодня #Севастополь, кто не успел - я не виноват!».

Поклонники засыпали своего кумира комплиментами и поблагодарили за концерт. Подписчица svetulen4ik написала: «Как братья)) похож)) Димуль, хорошего дня тебе и концерта!!! Активных и любящих зрителей!!)) Скоро увидимся)) Соскучилась».

За сердце холостого Димы Билана бьются не только в реальной жизни, но и на просторах социальных сетей. Практически каждая фанатка в комментариях пишет слова, по которым можно подумать, что певец уже провел не одну ночь с загадочной незнакомкой. Под каждой новой фотографией таких тысячи, это современные интернет-интриги.