Светлана Пермякова перекрасила волосы в розовый цвет

Сегодня, 14:40

Звезда «Интернов» шокировала поклонников в Instagram. Многие поддержали такую резкую смену имиджа.

Светлана Пермякова перекрасила свои белые волосы в розовый цвет, о чем поспешила рассказать поклонникам в Instagram. В новом образе актриса пришла на передачу «Пятеро на одного» на телевизионном канале «Россия». Смену имиджа своими лайками поддержали почти 14 тысяч подписчиков.

Светлана Пермякова из тех актрис, которые всем нутром вживаются в новую роль, а потому перекраска волос для нее сущий пустяк, несмотря на вызывающий цвет для 46-летнего возраста. Первая фотография с новой прической появилась в Instagram актрисы два дня назад, звезда наслаждалась культурным творением Антонио Гауди в компании своей дочери.