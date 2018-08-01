Клоун Бузова рассмешила фото с карликом Витей «Ак-47»

Сегодня, 02:15

Нелепый наряд певицы изрядно повеселил публику, а при позе Ольги в обнимку с низкорослым рэпером, пара скорее напоминала маму с сынишкой.

Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram новое фото, которым сильно рассмешила поклонников. Снимок был выполнен на площадке телестройки «Дом-2» после совместного выступления исполнителей. Для исполнения песни о реалити-шоу на композицию из рекламного видеоролика «Азино 777» Ольга облачилась в странный синий комбинезон, который больше напоминал костюм клоунессы.

Однако основным провалом стало совместное фото с «карапузиком». На снимке «клоун» телеведущая на каблуках стоит в обнимку с «карликом» Витей «Ак-47» (его рост чуть больше 160 см), из-за чего разница в росте еще более выражена. Комментаторы отметили, что у одинокой Бузовой наконец появилась фотография с «сыном», ведь именно семью напомнила поклонникам эта пара.