Фанаты Деми Ловато с нетерпением ждут ее выписки

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Из-за наркотической интоксикации певица пробудет под наблюдением врачей не менее недели.

На днях появилась шокирующая информация о том, что американская артистка Деми Ловато оказалась в одной из клиник Лос-Анджелеса после передозировки героина. Ее родные и близкие друзья утверждает, что ничего подобного не ожидали, так как на протяжении более 5 лет она успешно справлялась со своей зависимостью. После того, как врачи привели Деми в чувства, она заверила своих родных, что сразу же после выписки отправится в реабилитационную клинику, где ей помогут избавиться от наркотической зависимости.

Творчество звезды помогло многим ее поклонникам справиться с личными проблемами и драмами, но со своими она справиться не смогла. Новость потрясла поклонников артистки. Но ее фанаты не сомневаются в том, что их кумир сможет преодолеть пагубную привычку. Они поддерживают звезду своими сообщениями, в которых они рассказывают о том, как она вдохновила их изменить свою жизнь к лучшему. Многие считают, что именно благодаря ей сейчас в их жизни всё наладилось. Их восхищает ее манера исполнения и каждый находит в ее музыке что-то жизнеутверждающее и успокаивающие.

А пока поклонники Деми Ловато с нетерпением ждут ее выписки.