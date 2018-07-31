Диана Арбенина думает усыновить ребенка

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Одинокая мама 8-летних двойняшек мечтает о большой и дружной семье. Певица не делит людей на своих и чужих, а потому с легкостью сможет полюбить и осчастливить нового члена семьи.

Экстравагантная певица, 44-летняя солистка популярной группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, которая тщательно оберегает свою личную жизнь и семью от пристального внимания общественности, недавно поразила поклонников неожиданным признанием: артистка думает усыновить ребенка из детского дома. По словам исполнительницы, ее восьмилетние двойняшки Артем и Марта полностью поддерживают инициативу матери, и также мечтают о большой семье. Сама она не намерена рожать еще раз, и нашла альтернативный путь реализации их общей мечты.

Арбенина рассказала, что с самого детства ее воспитали не делить людей на своих и чужих. Она уверена, что если человек имеет возможность усыновить и воспитать несчастного малыша, которого бросила ужасная женщина-мать, то он обязан ею воспользоваться, и сделать счастливым еще одного человека.

Ранее Диана Арбенина призналась, что ждет от 2018 года приятных изменений в личной жизни, ведь ее подрастающие дети, которые совсем скоро достигнут опасного периода взросления, должны получать женское и мужское воспитание. Однако ее дети категорически с этим не согласны и выступают против желания мамы выйти замуж, никак не поясняя свою позицию.