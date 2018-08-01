«В лосинах сила, брат»: Варнава и Федункив «порвали» Сеть пародией на «Ибицу»

Сегодня, 01:30

Участницы «Комеди вумен» продолжают отжигать. В этот раз их комической атаке подвергся клип «Ибица», который Филипп Киркоров ещё только готовит к выходу.

Екатерина Варнава совместно с Мариной Федункив «порвали» Сеть своей пародией на «Ибицу». Ознакомившиеся с ней приходят к выводу, что «В лосинах сила, брат».

Сюжет весьма незатейлив. Героиня, которую играет Варнава, совместно со своим молодым человеком решили посетить в Сокольниках проведение танцевального марафона.

На их пути встал охранник. Он проинформировал молодых людей, что бесплатно на мероприятие допускаются лишь ветераны войны и труда. Те пытались доказать, что они ветераны танцевального жанра и даже размахивали грамотами, подтверждающими их успехи. Однако, секьюрити был неприступен.

В этот момент они слышат громкую музыку. К ним приближается героиня, которую исполняет Федункив. На её ногах обувь на платформе и ярко-красные лосины. Звуки издаёт бумбокс, который та несёт на плече.

В итоге всё заканчивается дракой двух героинь, которые сначала совместно исполнили несколько танцевальных «па». Молодой человек уходит с той, которая в лосинах.

Пока доступна только песня про «Ибицу», однако популярность этого объекта уже существенно возросла, послужив ему своеобразной рекламой.

Не прочь воспользоваться этой возможностью, как оказалось, и звёзды шоу-бизнеса, наращивая «гляделки» в своих аккаунтах.