Черно из «Дома-2» похудела на 17 кг

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Несмотря на оскорбления со стороны подписчиков и «доброжелателей». Девушка обещает что-то грандиозное, о чем рассказала в Instagram.

Саша Черно из «Дома-2», которая славится не только взрывным характером, но и пышными формами, похудела на 17 килограммов. Девушка выложила в Instagram новый снимок, подписав его комментарием: «Пока вы меня оскорбляете, я тем временем похудела на 17 кг. Открою небольшой секрет-финал будет уже скоро. Но Перезагрузка на этом не заканчивается». За 40 минут пост оценили чуть больше 3 тысяч поклонников.

Саша Черно больше всего поддается нападкам со стороны «доброжелателей», которые нашли слабое место у девушки, он заключается в излишней полноте. В комментариях к посту о похудении большинство подписчиков не порадовалось за участницу «Дома-2», а продолжили унижать ее, обвиняя в излишней самоуверенности. Кроме того, критике подвергся странный макияж Черно: комментаторов смутилили неаккуратно прорисованные брови.