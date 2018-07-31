Май Абрикосов прокомментировал снос площадки «Дома-2»

Сегодня, 11:56

Экс-участник называет шоу отвратительным и уверен, что организаторы не смогут повлиять на падение рейтингов. На переезде можно было бы сыграть в выгодном ключе для проекта.

Май Абрикосов, в жизни Роман Тертишный, сам когда-то показал таланты скандалиста в рамках «Дома-2» и сейчас не удержался, а прокомментировал снос площадки. Не секрет, что до конца 2018 года власти Москвы обязали руководство шоу совершить переезд с «Поляны» на площадку, которая впритык находится со старым местом дислокации «Дома-2».

Май Абрикосов, который изнутри знает скандальный проект, обвиняет организаторов в несостоятельности, ведь рейтинги давно падают, а домочадцы вызывают у публики только отвращение. На переезде «Дома-2» можно было бы совершить полную перезагрузку программы, сделать шоу новым со свежими и смелыми идеями, уверен Роман и готов предложить свою стратегию.