«Никакая» Ксения Бородина назвала себя главной ведущей «Дома-2»

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Прославленная скандалистка из популярного реалити-шоу призналась, что временами все же позволяет другим коллегам считать, что проектом руководят они.

Реалити-шоу «Дом-2» впервые вышло на экраны в мае 2004 года, и за пару месяцев приобрело широкую популярность и любовь зрителей. Людям нравится следить за скандалами и плетением интриг участниками проекта, которые затем активно обсуждаются с участием ведущих на «лобном». По правилам шоу, главными там являются ведущие, и их слово - закон для всех. За 14 лет там сменилось много ведущих, однако по правилам проекта их всегда несколько.

Многие телезрители уверены, что между собой ведущие часто конфликтуют, втайне ненавидя и завидуя друг другу, ведь их заработок зависит от времени, проведенного на Периметре, который они посещают по очереди.

Недавно Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram сториз, на которой открыто назвала себя главной ведущей «Дома-2». На вопрос подписчиков «вы считаетесь главной ведущей Дома 2?» недолго думая она ответила, что временами позволяет другим думать, что главными являются именно они, открыто высмеяв своих коллег. Мнение подписчиков разделилось: некоторые поддержали мнение Бородиной, а другие осудили ее за высокомерие, видь они уверены, что ведущая она «никакая».