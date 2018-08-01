«С пеной у рта»: Мила Кунис разругалась с родственниками из-за прав женщин

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Член семьи ее супруга настаивал, что слабый пол вообще вряд ли подвергался каким-либо притеснениям. Гнев актрисы усилили воспоминания о скандале с продюсером Харви Вайнштейном.

Известная актриса Мила Кунис пожаловалась на плохие отношения с родственниками ее безумно любимого мужа, коллеги Эштона Катчера. Звезда Голливуда разругалась с членом его семьи из-за прав женщин, ведь мужчина недооценил масштабы данной проблемы в современном мире: «Мы спорили с пеной у рта на одну тему, которая для меня очень важна», причем ссора произошла вскоре после скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Судя по всему, они не достигли консенсуса, а потому до сих пор не общаются, однако данный конфликт никак не повлиял на ее отношения с супругом.

В октябре прошлого года The New York Times опубликовало статью о домогательствах самого успешного и влиятельного продюсера Харви Вайнштейна к начинающим актрисам и помощницам в начале 1990-х. Он соблазнял их, обещая помочь достичь успеха в карьере, а после откупался от обвинений. Этот материал положил начало волне откровенных признаний от других звезд киноиндустрии, которые начали разоблачать подобное поведение других известных и влиятельных личностей.