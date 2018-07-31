«Наоми Кемпбелл станет мамой?»: Скепта показал фото ребенка на УЗИ

Сегодня, 11:08

48-летняя модель не комментирует ситуацию. Снимок был сделан 30 июля, на нем виднеется фамилия младенца Аденуга, как и у рэпера Джозефа Джуниора.

Знаменитый рэп-исполнитель Скепта показал фото ребенка на УЗИ. Поклонники сразу задались вопросом, неужели Наоми Кэмпбелл станет мамой, поскольку именно она является дамой сердца музыканта еще с осени 2017 года. Сама модель не комментирует ситуацию, но на ее странице можно заметить снимок в белом просторном платье и, если присмотреться, рассмотреть там выросший живот.

Поздравлять будущих родителей еще рано, поскольку они могли обратиться к суррогатной матери или же пытаются максимально скрыть пополнение в семье от вездесущих папарацци. Поклонники и не надеялись, что «черная пантера» когда-либо даст связать себя узами брака, да еще и родит ребенка. Известно, что Скепта младше своей 48-летней избранницы, рэперу 35 лет.