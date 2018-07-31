«Глазами мужа»: Татьяна Навка поделилась пикантным снимком

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Спортсменка представила подписчикам откровенное летнее фото в купальнике и легкой накидке на морском побережье.

Фигуристка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, а также счастливая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и мама Татьяна Навка поделилась в Instagram пикантным снимком, который назвала «Глазами мужа». На фотографии спортсменка красуется на морском побережье, стоя на белоснежном песке, будто мадонна с картины Сандро Боттичелли. Девушка одета в купальник и длинную цветастую накидку, которая откровенно демонстрирует идеальную фигуру 43-летней Татьяны.

Подписчики восхитились красавицей-фигуристкой, которая, несмотря на уход из большого спорта, сохраняет прекрасную форму и потрясающие внешние данные. Они отметили, что в этом немалая заслуга ее замечательного супруга, который ее безумно любит и оберегает, и в поисках спутницы сделал правильный выбор, женившись именно на Татьяне, которую действительно смог осчастливить: «сразу видно,что смотрите на любимого мужчину!». Они написали в комментариях кучу комплементов и приятных пожеланий звездной семье.