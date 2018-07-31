Старшая внучка королевы Елизаветы II рассказала о личной трагедии

Вчера, 23:45

Потерю двух детей за самые тяжелые в ее жизни полтора года пришлось перенести Заре Тинделл. Единственная дочь принцессы Анны рассказала, как со всем справилась.

Старшая внучка королевы Елизаветы II, 37-летняя Зара Тинделл рассказала о личной трагедии. Последние полтора года жизни для члена королевской семьи были невероятно сложными. Судьба решила испытать ее дважды: сначала в декабре 2016 года она потеряла ребенка на большом сроке, а чтобы сообщить о второй такой потере, у нее просто не хватило сил и смелости. «Нужно было, чтобы прошло какое-то время - самый лучший доктор…» сообщила внучка королевы.

Возможно, потеря второго ребенка на раннем сроке не была бы такой тяжелой для Зары, если бы незадолго до этого она не пережила похожую, но более страшную трагедию. Первый ее ребенок умер внутриутробно незадолго до рождения, а потому по медицинским показаниям врачи не стали делать аборт, а вызвали искусственные роды, заставив принцессу родить мертвого малыша. Выстоять и перенести столь ужасную трагедию ей помогла лишь дочка Мия. Эта активная и жизнерадостная девочка вернула к жизни папу и маму.

После таких тяжелых испытаний судьба наконец вознаградила королевскую семью, и недавно Зара вновь стала мамой для второй прекрасной девочки. Она родила здоровую и крупную малышку, которая стала долгожданной правнучкой для Елизаветы II. Ее супруг, 38-летний экс-рэгбист Майк Тиндэлл даже поддержал женщину на парных родах.