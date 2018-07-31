«Кен или Барби?»: Родриго Алвес похвастался снимком в корсете и бикини

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Несмотря на тонкую талию, сверху корсета выпирает жирок. В Instagram откровенные кадры набрали не более 6 тысяч лайков.

Родриго Алвес известен миру тем, что он является живой куклой. Мужчина перенес массу пластических операций по усовершенствованию своего тела, на деле, все обстоит иначе. В своем Instagram эпатажный мужчина похвастался снимком в корсете и бикини, глядя на эти кадры, выплывает вопрос: «Так Кен или Барби?»

Изначально Родриго Алвес стремился приблизить свою внешность к Кену, но в его ленте можно проследить массу снимков в корсетах самого разного фасона и расцветок. Наверное, живая кукла хочет привлечь свое внимание к тонкой талии, которую удалось сделать путем удаления ребер. Несмотря на это, вверху корсета плавно выплывает жирок. Не секрет, что Родриго не фанат спортивных занятий и все дефекты привык устранять скальпелем.