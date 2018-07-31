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После 9 лет семейной жизни футболист бросил супругу Юлию Барановскую и наследников без средств к существованию ради новой возлюбленной.

Уже два года Андрей Аршавин женат на журналистке Алисе Казьминой, они воспитывают маленькую годовалую дочь. Их счастье омрачает лишь постоянная критика и неприятные комментарии недоброжелателей в социальных сетях, которые обвиняют Алису в разрушении брака, а Андрея Аршавина в ужасном поступке: якобы он бросил свою беременную супругу Юлию Барановскую и троих детей, не уделяет им внимания и отказывается выплачивать алименты, а ведь он обязан содержать детей по решению суда. Однако звездная парочка, судя по всему, смирилась с постоянной критикой, а потому лишь заваливают пользователей кучей теплых семейных фотографий, активно демонстрируя свое отношение к этой неприятной ситуации и игнорируя нападки.

Недавно Алиса Казьмина разместила в Instagram фотографию маленькой Есении, спровоцировав новую волну негативных сообщений и обвинений, на которые, не выдержав, журналистка решила ответить. Супруга Аршавина вспомнила «о троих брошенных детях», сообщив, что футболист очень мягкий человек, он ни с кем не конфликтует, и по-прежнему поддерживает связь со своими наследниками, и помогает экс-супруге.