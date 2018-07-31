«Дом-2»: Алена Ашмарина и Илья Григоренко стали родителями второй раз

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Девочку назвали Алисой. О событии экс-звезда «Дома-2» намекнула в Instagram, поклонники уже вовсю поздравляют маму.

Алена Ашмарина, известная многим по шоу «Дом-2», и Илья Григоренко стали родителями второй раз, предположительно, это произошло 30 июля. Помощница мамочки рассказала «Стархиту», что роды произошли 20 июля, но первый снимок с намеком появился в Instagram теледивы только 30 июля с подписью: «Мое чудо».

Алена Ашмарина и Илья Григоренко не из тех пар, которые живут без передряг и разборок, но тем не менее, они всегда возвращаются друг к другу. Видимо, беременная раздраженная жена сильно придиралась к мужу, в результате он был вынужден на время покинуть общий дом. Сейчас парочка вместе и очень довольна появлением нового члена семьи, у них уже подрастает старшая девочка. Поклонники поздравляют новоиспеченных родителей с пополнением и желают им счастья.