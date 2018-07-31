«В мечтах о бургере»: Бледанс ест зеленую жижу «впринюшку» с колбасой

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Силу воли она воспитывает, кушая в общем зале с Семеном. Сейчас теледива находится в Крыму в специальной клинике, где занимается здоровьем.

Ради красоты и здоровья российские звезды готовы на все. Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram видео, на котором поедает бургер, но именно сейчас она употребляет полезную зеленую жижу «впринюшку» с колбасой. Естественно, это происходит в мечтах о бургере. Всего за час диету теледивы оценили больше 17 тысяч подписчиков.

Ролик сопровождается комментарием: «Сейчас я примерно занимаюсь здоровьем в @clinic.crimea и соблюдаю всё, что мне прописанно - ем зеленую жижку, пью горькие травки.... Но, сны мои вот такие!!! Стыдно! Но, такая уж я «едазависимая». Хотя и отказалась от питания в отдельном зале и спокойно хожу с Семиком по шведской линии, набирая ему еду и вдыхая вкуснейшие ароматы. Кстати и ем я свою жижу «впринюшку» - колбаску понюхаю - жижицы глотну».