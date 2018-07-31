«Воскресший» в «Сватах» Васильев смутил пользователей

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Татьяна Кравченко поделилась снимком знаменитой веселой семьи на съемках сериала. Зрители решили, что дедушка Юра может вернуться в новом сезоне.

Актриса Татьяна Кравченко опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором запечатлены главные актеры сериала «Сваты» и основная съемочная бригада. «Самый дружный коллектив», - подписала актриса. Сериал пользуется широкой популярностью и огромной любовью у жителей стран СНГ. Известно, что сейчас идут съемки седьмого сезона комедийного сериала, который продолжит приключения семей Будько, Ковалевых и Берковичей. Однако пользователей смутил тот факт, что на снимке изображен Анатолий Васильев, герой которого после третьего сезона якобы скончался от сердечного приступа. Как стало известно, Васильев отказался принимать участие в съемках из-за конфликта с Добронравовым, из-за чего создателям пришлось срочно переписывать сценарий.

Пользователи активно начали строить догадки, что же хотела сказать этим Татьяна Кравченко. «Он оживет?», - некоторые предположили, что чудным образом воскресший Анатолий Васильев одумался и примет участие в съемках, правда непонятно, как и в роли кого.

Новый сезон будет состоять из 16 эпизодов, планировалось, что он выйдет на телеэкраны этим летом, однако «Госкино» Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала, из-за чего съемки отложили, а выход «Сватов» перенесли на неопределенный срок.