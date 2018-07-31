Канье Уэст рассмешил своим дизайном кроссовок

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Рэпер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст вызвал бурю троллинга.

Рассмешил он поклонников своим дизайном баскетбольной вариации кроссовок Yeezy. Уэст привел рисунок в подтверждение того, что собирается выпустить новые модели кроссовок Yeezy Boost 700 Wave Runner, Yeezy Boost 350 и Yeezy 500 в 2019 году.

Рисунки выполнены так, будто их рисовал ребенок. Пользователи сети даже спрашивают рэпера – может, эти рисунки сделала Норт (его дочь)? Коньки и щетки вместо подошвы – это то, что сразу отметили многие.

В июне Канье Уэст уже снял рекламу новой линии кроссовок. В съемках участвовали в обнаженном и полуобнаженном виде различные порно-актрисы и участницы реалити-шоу Bad Girls Club.

Надо отметить, что, несмотря на малопрофессиональный рисунок кроссовок, Уэст пробился-таки в высокую моду в качестве дизайнера.

Начались его эксперименты в дизайне одежды в 2004 году, когда он снялся в собственном клипе в тенниске с эмблемой медведя собственного дизайна. Уже с тех пор он начал говорить, что он в первую очередь дизайнер, и лишь потом рэпер.

Канье несколько лет обучался дизайну и параллельно сотрудничал с австралийскими, японскими, итальянскими брендами.

В октябре 2011 года Уэст представил свою подиумную коллекцию в рамках Парижской недели моды. Этот шанс опять закончился для него провалом – коллекция была жестко раскритикована.

Еще одну попытку представить свою коллекцию в Париже он предпринял в 2012 году. Она также не имела успеха.

Первый успех пришел в 2013-м. Совместно с брендом A.P.S Уэст выпускает коллекцию всего из девяти предметов. Коллекция была раскуплена мгновенно, а сайт марки A.P.S. оказался перегружен из-за огромного наплыва посетителей. В этом же году Канье прекращает совместный с Nike выпуск кроссовок Air Yeezy.

С этого времени Уэст выпустил несколько коллекций одежды под названием Yeezy Season. Специалисты называют тайным оружием Уэста художницу Ванессу Бикрофт.

Он стал сотрудничать с Adidas. Упорство и целеустремленность привели Уэста к успеху.