«Молодые старпёры»: Миро объяснила, как разница в возрасте уничтожает жизнь

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Знаменитости нередко заводят отношения с теми, кто старше или моложе их на 20 или даже 30 лет. Известная писательница убеждена, что любви в таких отношениях нет, а подобные связи усложняют существование обеим сторонам такой «сделки с Дьяволом».

Лена Миро объяснила, как большая разница в возрасте уничтожает жизнь, и по ее словам, в паре присутствуют старики и «молодые старпёры», которые подстраиваются под возрастной ритм старшего в отношениях. Хождения по клубам и активный отдых – такие занятия для молодежи, но в случае с большой разницей это уже не выглядит реальным. Миро привела в пример Валерия Меладзе и Альбину Джанабаеву, которая начинает заметно стареть на фоне взрослого мужа и понемногу превращается в бабулю, но хорошо сохранившуюся.

Также блогер вспомнила о муже Надежды Бабкиной, который одного возраста с Леной, но по внешности может годиться ей в отцы. Миро считает, что в краткосрочной перспективе понять такие отношения может – если профессиональные эскортницы своего «дедушку» доведут до смерти и завладеют его имуществом, но свою жизнь они при этом не пропустят, продолжая быть молодыми и богатыми.

Однако длительные отношения с разницей приводят к тому, что молодые быстро состарятся, их половинки умрут, а настоящей, активной и веселой жизни «молодые старпёры» так и не увидят.