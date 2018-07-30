«Пусть говорят»: Ольга Казаченко раскрыла свой диагноз от «экс-супруга»

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Скандальный разрыв стал испытанием и пыткой для Ольги и Вадима, но их упорность и характер приведут к «холодной войне», уверены поклонники.

Ольга Казаченко раскрыла свой диагноз от «экс-супруга» в эфире программы «Пусть говорят». Известный певец Вадим Казаченко ранее сообщил о намерении начать судебный процесс против бывшей возлюбленной Ольги и занялся процессом разделения совместно нажитого имущества. В то время его супруга провела ДНК-экспертизу и доказала родство Вадима и ее сына. Теперь же поставить точку Ольга решила в вопросе выдуманного диагноза. Она подчеркнула, что никогда не страдала алкоголизмом и не кодировалась от этого недуга. Чтобы подлить масла в огонь в эфир пригласили врача Ольги.

«Мы занимаемся лечением неврозов, проблем с осанкой, с позвоночником, ну и различными антивозрастными процедурами», - заявил медик.

После этих слов не верить информации от Ольги нецелесообразно. На данный момент Вадим Казаченко продолжает бороться с бывшей возлюбленной и гнобит ее при любой возможности. Об этом пишут поклонники ранее счастливой пары в социальных сетях.