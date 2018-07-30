«Папа много чего уже насоветовал»: Дочь Якубовича отказывается от его помощи

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Девушка пренебрегает советами «отца-всезнайки» и слушает лишь осведомлённых людей.

Через год дочь прославленного ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича, Варвара Видо,закончит МГИМО. Девушка рассказала с журналистам о своих отношений с отцом, а также поделилась планами на будущее. Варвара не скрывала негодования от воспитания и влияния на её жизнь звёздного отца. «Папа много чего уже насоветовал», - жалуется она. Именно по требованию родителя она поступила в МГИМО, хотя собиралась связать свою жизнь с журналистикой. Сейчас она уже пренебрегает наставлениями Леонида Аркадьевича, которого дочь нарочито называет «всезнайкой», отказывается от его помощи и предпочитает слушать людей, хорошо осведомлённых в той или иной сфере. Впрочем, Варвара не оставляет попыток освоить журналистское ремесло. Девушка в этом году проходит стажировку в ТАСС.

Ранее мы писали, что дочь Маликова ревнует отца к младшему брату. Девочка расстроилась после того, как певец опубликовал в соцсети пост, посвященный сыну.