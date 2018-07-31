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Теледива раньше никогда не озвучивала такие цифры, как и многие другие девушки, особенно знаменитые. Но во время беседы с сестрой Кендалл, модель решила ответить на комплимент и призналась, что имеет новое достижение.

Ким Кардашьян шокировала фанатов информацией о своем реальном весе, и таких цифр не ожидали услышать многие поклонники. По словам знаменитости, весит она около 119 фунтов (около 53 кг), правда без наращенных волос. Фанаты с трудом восприняли факты адекватно, а многие принялись подозревать, что Ким Кардашьян лукавит и не может иметь такие показатели с ее то формами.

В микроблоге знаменитости появилось множество комментариев, где пользователи рассуждали о новых фактах со слов модели. Фанаты считают, что 53 кг могут весить одни ягодицы Ким, но не она сама. Хотя, представительница семейства Кардашьян-Дженнер имеет небольшой рост и вполне могла бы весить немного, только объемные формы груди и других частей тела «вытягивают» на другие показатели.

В Сети появляется немало скандальной информации и фотографий, на которых Ким Кардашьян не позирует, а снята «из засады». Фанаты ругают модель, которая использует много программ для обработки фото и прячет целлюлит под фильтрами вместо того, чтобы избавляться от него в спорт зале. Может это и послужило причиной, по которой Ким в последнее время заметно похудела.