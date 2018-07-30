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Два всероссийских силиконово-скрепных «искандера» загремели в чистилище, говорится на сайте.

Семенович узнала от СМИ, что попала в ТОП сайта «Миротворец». Неожиданное известие артистка узнала по телефону.

«Я вообще не в курсе, мне неудобно говорить», - сказала Семенович.

Из-за «сознательного нарушения границы Украины с целью проникновения» в Крым и Донбасс фигуристка стала главной звездой популистской деятельности украинской организации. В комментировании поста менеджеры сайта описали все три случая выступления Семенович в Крыму, Донецке и пропагандистской акции. Также появились оскорбительные и некультурные слова и высказывания.

«Отлично! Метка сиськастой отправлена», «У неё свои, не силикон, знаю по раздевалке в «Олимпийском», когда Аня ещё подростком каталась с Романом Костомаровым в танцевальной паре, добрая была девочка но видимо все таки дура раз дошла до искандеров», «Это всё хорошо. Но что с Кобзоном. Почему молчите», «Чтобы вас прочесть приходится по ВПН заходить. Работайте над этим», - написали комментаторы.