Два всероссийских силиконово-скрепных «искандера» загремели в чистилище, говорится на сайте.
Семенович узнала от СМИ, что попала в ТОП сайта «Миротворец». Неожиданное известие артистка узнала по телефону.
Из-за «сознательного нарушения границы Украины с целью проникновения» в Крым и Донбасс фигуристка стала главной звездой популистской деятельности украинской организации. В комментировании поста менеджеры сайта описали все три случая выступления Семенович в Крыму, Донецке и пропагандистской акции. Также появились оскорбительные и некультурные слова и высказывания.