Милонов предложил провести телевизионный судебный процесс над Бузовой

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Такой телевизионный процесс он предложил провести за танцы Бузовой за рулем.

Вообще-то, из самых экстравагантных депутатов Госдумы, Милонов называет себя «политическим хипстером», и практически все его законопроекты как минимум вызывают удивление людей, а чаще всего – недоумение и возмущение. Но здесь его предложение звучит на удивление здраво.

Он предлагает сделать передачу, аналогичную программе «Суд идет», и провести судебный процесс над певицей номер один в России. В качестве ответчицы должна быть приглашена Ольга Бузова, процесс должен быть проведен по всем правилам административного судопроизводства, «чтобы весь ее пафос и гламур спал, чтобы она предстала перед всеми в качестве административной нарушительницы». Милонов говорит, что надо доказать Бузовой – ее поведение за рулем глупо и немодно.

25 июля Бузова стала участницей ДТП, находясь за рулем. В ее автомобиль врезался грузовик.

Милонов говорит, что Бузовой должно быть стыдно за то, что частенько она пользуется телефоном за рулем, выкладывая фото и видео в социальные сети. О том, что часто фотографии и видео Ольги Бузовой сняты прямо за рулем автомобиля, пишут многие ее подписчики. Люди говорят, что она подвергает опасности себя и окружающих, и что таких надо держать подальше от руля. Раздаются призывы отобрать у нее водительские права.

В одном из роликов Ольги Бузовой она танцует, находясь за рулем автомобиля.