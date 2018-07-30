Мать Волочковой переманила фанатов дочери стройными ногами

Сегодня, 15:38

67-летняя Тамара Владимировна долгое время скрывала от общественности свои формы, публикуя в микроблоге природу и достопримечательности. Однако выяснилось, что такой внешности может позавидовать даже известная балерина.

Мать Анастасии Волочковой опубликовала соблазнительный снимок и буквально переманила фанатов знаменитой дочери своими стройными ногами. Женщина предстала на фоне вечерней Турции в просторной тунике и коротких шортах, которые носить с такими шикарными ногами может запросто. Подписчики Тамары Владимировны сочли, что рядом с такими стройными ножками отдыхает даже прима балета, ведь в 67 лет немногим удается сохранить красоту.

Сама Волочкова накануне была высмеяна фанатами, когда пришла на судебное заседание в откровенном платье с открытой зоной декольте. Поклонники сочли, что балерина пытается подкупить судью своим объемным бюстом, но в таких серьезных вопросах лучше полагаться на факты и доказательства.

Анастасия нередко попадает в скандалы из-за чрезмерной откровенности, и основным поводом для обсуждения зачастую становятся фирменные «шпагаты Волочковой» в разных интересных и неожиданных местах.